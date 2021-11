L'OMS alerta de risc global «molt alt» per la nova variant òmicron

Altres notícies que et poden interessar

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS),, ha advertit aquest dilluns que l'aparició deés un "" que la Covid-19 "no ha acabat amb nosaltres" i que suposa un, ha lamentat. L'OMS demana als governs que prenguincom més aviat millor i subratlla la d'", sobretot entre la població de risc que encara no s'ha immunitzat". Tot i que l'organismezones del món, sí queaixí com informar de possibles casos de la nova variant i aïllar-los ràpidament.Aquest toc d'alerta de l'OMS arriba després que l'epidemiòloga sud-africana que va descobrir la nova variant,aquest dilluns després que les alarmes vermelles s'hagin encès al món sencer. També l' epidemiòleg Oriol Mitjà va emetre una "nota de calma" al seu compte de Twitter aquest dissabte: "Ens apropem a l'objectiu de gripaditzar la Covid-19".Amb tot, lasegueixi laja s'instal·la a casa nostra, amb undiaris i els hospitals cada cop més plens. La, que havia incrementat el seu ritme fins a un 80% durant la setmana passada,durant els dies festius.Pel que fa al conjunt, l'arribada d'aquesta variant es viu amb nerviosisme. La UE va anunciar lades de països del sud d'Àfrica després que el divendres es detectessin els primers casos a. Durant el cap de setmana, a més, se n'han detectat en altres estats europeus, com ara​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor