Puigdemont pregunta a Llarena si ja ha dit a la policia que no el pot detenir

L'expresidentvol saber si el magistrat delha entès finalment que no pot ser detingut després de la dura decisió del(TGUE) de la setmana passada. Per això, la seva defensa, pilotada per, ha demanat al jutge del Suprem si ja ha traslladat a lai a laque no pot ser arrestat perquè tant lescom el procediment judicial contra ell estàa l'espera que es resolguin lesque va sol·licitar el mateix Llarena a la justícia europea.Elsitua elen una posició complicada. Si manté que Puigdemont pot ser detingut estarà dient públicament que no se sent vinculat per la decisió del TGUE. Si reconeix que l'expresident no pot ser detingut, tal com diu el TGUE, aplanarà el camí per al seu retorn. L'escrit de l'advocat de l'expresident, de tres pàgines, pregunta si s'han dictat les instruccions necessàries per fer efectiva la suspensió del procediment i de les ordres de detenció emeses. Fins ara, Llarena no s'ha sentit interpel·lat per les resolucions europees.Elva dir divendres que no retornava la immunitat a Puigdemont,perquè les euroordres estaven suspeses i per ara no podia ser detingut ni extradit a Espanya. En un dur escrit, amb missatge dirigit a Llarena, el TGUE va recordar que la petició de qüestions prejudicials sol·licitades pel Tribunal Suprem el març de 2021 va suposar, també, la suspensió deli, alhora, la suspensió de les execucions de les ordres d'extradició -tal com van reconèixer en el seu moment les autoritats espanyoles.De tota manera, quan Puigdemont va ser detingut a l', Llarena va enviar diversos oficis a les autoritats judicials italianes insistint que les euroordres continuaven activades i sol·licitant l'extradició de l'expresident i els exconsellers exiliats. La decisió de la-reconeixent el criteri del TGUE i afirmant que no es pot abordar l'extradició de Puigdemont fins que no es resolguin les prejudicials- referma la justícia europea en el sentit que, per ara, no cal retornar de manera cautelar la immunitat a l'expresident, que d'altra banda manté la

