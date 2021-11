Mor Frank Williams, fundador de l'equip Williams de Fórmula 1

Encara que l'escuderia ja no era propietat de la-va ser venuda en 2020 al fons Dorilton Capital -,va seguir sempre amb passió els passos de l'equip que vael 1977 al costat de Patrick Head i que vade constructors ide pilots.Per a, implicat en la gestió de l'equip fins a mitjans de 2016 quan va cedir la direcció a la seva filla Claire, han corregut campions de la talla de, la mort de la qual va ser un dur cop per a Frank.L'escuderia ha sobreviscut a moments molt durs, entre ells seriosesperò sempre ha continuat batallant en la graella de la categoria regna, amb millors o pitjors resultats. De la mateixa forma ho va fer Frank, que va quedardesprés d'unen 1986 quan marxava d'un test en el circuit de Paul Ricard. La seva vida va córrer perill, però va aconseguir recuperar-se prou per a tornar als circuits i continuar capitanejant la formació britànica, que en total sumafins avui.. Els seus assoliments increïbles i personalitat romandran units al nostre esport per sempre", ha declarat amb molta raó Stefano Domenicali, CEO i president de la F1. Serveixi com aa Sir Frank Williams aquest emocionant vídeo publicat per Williams.

