Junts urgeix ERC i la CUP a «refer» les bases de la legislatura

Defensa dels pressupostos

La portaveu de, ha urgit aquest dillunsi la CUP a "refer" les bases de la legislatura després de la topada pels pressupostos . Artadi ha retret als anticapitalistes que "s'esborressin" de la negociació, i als republicans que "viressin" a l'hora d'anar a buscar els comuns a través d'un acord "polític" que "sacrifica" l'estratègia d'ERC a Barcelona. Davant d'aquest escenari, Artadi manté sobre la taula la reunió al més alt nivell demanada públicament al president. "No és per tirar-nos als plats al cap", ha apuntat la portaveu de Junts, que ha instat a "refer" les bases de la legislatura en base al 52% obtingut el 14-F. En aquest context, ha dit, hi ha coses que no funcionen, com és la, on ERC i Junts van per separat.Es va demostrar la setmana passada, amb la votació final dels comptes de que van tirar endavant amb el vots dels republicans . Artadi ha dubtat de l'efectivitat d'haver pactat una quota de català a les plataformes perquè després, "per la porta del darrere", els tirbunals escapcen el model d'immersió lingüística a Catalunya . La cap de files de Junts a Barcelona ha felicitat, portaveu a Madrid, per haver aconseguit aprovar un fons covid que hauria d'aportar 1.600 milions d'euros a Catalunya. El fons està validat pel, però el govern espanyol no ha garantit -ni molt menys- que aquests recursos arribin."Nosaltres estem amb el pressupost que es va liderar des del departament d'Economia i que dilluns passat va superar el tràmit. Són els millors comptes possibles en el marc de l'autonomia i en un context de dèficit fiscal", ha remarcat Artadi. "Lamentem que lahagi trencat l'acord que hi havia del 52% de la majoria del Parlament, i hem d'acabar d'analitzar les implicacions que té per la legislatura. La majoria que existeix a la cambra i que va permetre tenir un president independentista, i hem de veure com procedim en aquest àmbit", ha reflexionat la portaveu de Junts.La dirigent independentista ha indicat que els comptes aprovats seran "els del conseller", perquè els canvis per l'acord amb els comuns no superaran el 0,0005% dels 38.000 milions d'euros inclosos en els pressupostos. Segons Artadi, ERC ha "sacrificat" la feina del grup republicà a Barcelona -aprovaran els comptes d'- a través d'un acord polític. "Les polítiques de l'Ajuntament degraden la ciutat", ha indicat. En aquest sentit, cal "refer" la unitat del 52% amb punts en comú. "La independència no la farem desunits i sense tots els actors", ha ressaltat la cap de files de Junts a Barcelona, que ha apel·lat a la responsabilitat dels implicats.Artadi, en l'arrencada de la roda de premsa, ha volgut celebrar una, basada en el fet que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha "reconegut la immunitat" dea l'hora de fer desplaçaments. "No se'ls pot detenir", ha ressaltat la dirigent de Junts, que veu "desautoritzat" el paper del jutge. "La seva immunitat continua vigent", ha apuntat Artadi, que ha preguntat a la ministra de Justícia, Pilar Llop, com pensa complir amb la jurisdicció europea a l'hora de tractar amb els exiliats."També preguntem al ministre de l'Interior com acataran les resolucions els policies espanyols, i si Pedro Sánchez actuarà com si fos Polònia", ha apuntat la dirigent de Junts, que ha qüestionat si el president "més progressista de la història d'Espanya" farà un gir en aquest sentit. "Que obrin els ulls, que vegin el que està passant i que observin com sempre es dona la raó a Puigdemont, Comín i Ponsatí", ha apuntat Artadi, que ha definit l'estratègia de l'exili com a exemple de la

