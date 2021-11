L'Acampada Jove abandona Montblanc a la recerca d’«aire fresc»

L’organització de l’ha anunciat aquest matí eldel festival que se celebrarà ael 14, 15 i 16 de juliol de 2022. Després de dos anys sense poder celebrar el festival per la situació epidemiològica, l’organització ha explicat que tornen "més reforçats que mai i amb moltes ganes de retrobar-se amb el públic amb una nova experiència d’Acampada Jove de tres dies".El municipi de l’acollirà la celebració delamb moltes novetats que pròximament anunciaran, tant en l’oferta musical com en la programació d’activitats i tallers. Des d’aquest matí, els abonaments de tres dies ja es poden comprar al seu web a un preu de 35 euros.La directora del festival, Kènia Domènech, ha explicat que estan "molt contents i il·lusionat amb el canvi d’ubicació de l’Acampada Jove, que segueix amb el mateix esperit de lluita, festa i llibertat que ens ha acompanyat des del 1996 ". En les properes setmanes l’organització anirà desvetllant com serà aquesta nova edició que, després del contratemps de la Covid-19, torna amb "aire fresc i més forta que mai" com ha destacat la directora del festival.Per últim, l’organització de l’Acampada Jove vol donar les gràcies a Montblanc per acollir-los durant, on han tingut l’oportunitat de créixer i consolidar-se com a festival de referència dels Països Catalans. "Estarem eternament agraïts a la vila de Montblanc i a tota la seva gent per construir amb nosaltres l'Acampada Jove i per l’estima i l’acompanyament de tots aquests anys", ha clos Domènech.

