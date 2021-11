ERC valorarà amb la CUP si cau la qüestió de confiança d'Aragonès l'any 2023

Mecanisme de fiscalització de l'acord amb el PSOE

El pacte segellat amb els comuns pels pressupostos seguirà portant cua. Mentre Junts es mira aquesta aliança de reüll, ERC manté que continuarà negociant tant amb els decom amb la CUP per aprovar definitivament els comptes el 23 de desembre del 2023. De fet, els republicans han deixat clar que continuen mantenint vigent l'acord d'investidura amb els anticapitalistes malgrat que no van facilitar la tramitació dels pressupostos, tot i que consideren que s'haurà de valorar conjuntament si el presidents'haurà de sotmetre a unal'any 2023, com inicialment es va preveure."No ens hem pogut trobar en aquesta majoria i s'haurà de valorar", ha dit la secretària general adjunta d'ERC,. Si bé els republicans defensen queamb els cupaires perquè creuen que són "bones per al país", caldrà una revisió de l'acord d'investidura per determinar si es manté o no la qüestió de confiança d'Aragonès. En tot cas, des de Calàbria subratllen que el vincle amb la CUP es manté i que, per molt que no s'hagi materialitzat en la tramitació dels pressupostos, laa les urnes continua existint."Hi ha unaVolem treballar perquè es pugui evidenciar sempre que sigui possible tant com sigui possible", ha assegurat Vilalta, que ha detallat que elses mantindran amb l'aspiració de seguir buscant consensos tant en l'eix social com en el nacional. En tot cas, els republicans tens coll avall que serà principalment amb els comuns amb qui hauran d'exhaurir la negociació de pressupostos per a l'aprovació definitiva, fet que genera recels en Junts.Aquesta setmana, el ple haurà de tramitar eli ERC té encarrilat l'acord també amb els comuns, ja que el PSC s'hi ha mostrar en contra i també la CUP ha estat crítica amb el contingut del decret, malgrat que hi ha aspectes que han estat negociats entre els anticapitalistes i el Govern.Pel que fa als, Vilalta ha assegurat que l'acord teixit amb el PSOE és "de mínims" i que ara continuaran amb la negociació amb els socialistes amb la mirada situada en la. L'objectiu que tenen és aconseguir unper garantir el compliment dels acords, fita que no van assolir en l'acord del 2020. "Farem valer la nostra força al Senat", ha advertit Vilalta.

