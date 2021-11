L'estel ja corona la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família

Feta de vidre texturat amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes, de dia els vidres estaran il·luminats pel sol i de nit, la claror sorgirà de l'interior, des dels focus instal·lats a la base de les puntes.que haurà de suportar, des de la calor, el fred i la pluja fins a l'eventual caiguda d'un llamp. Les llums de l'estel s'encenen i s'apaguen amb un control remot.El programa de la inauguració de la torre és extens. Arrencarà l'1 de desembre amb el procés participatiu per il·luminar el darrer tram de l'estructura, el 8 de desembre serà el dia central de l'encesa de l'estrella, i després encara s'allargaran fins al 4 de gener. Entitats del barri hi estan implicades, com ara grups de cultura popular actuaran el dia de l'encesa de l'estel al matí o amb la intervenció artística de residències de gent gran, entre altres.En el terreny divulgatiu, a l'interior del temple es pot visitar una exposició fotogràfica sobre el procés constructiu de la torre de la Mare de Déu, i més endavant hi haurà una xerrada a càrrec de l'arquitecte director de l'obra, Jordi Faulí, un concurs literari dirigit per Blanquerna-Universitat Ramon Llull, entre altres.