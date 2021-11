Puigneró afirma que «no es podia preveure» un volum de gent tan gran descarregant-se el passaport Covid

🔴 @jordiPuignero, sobre el col·lapse de La Meva Salut: "No podíem pensar que molta gent que ja s'havia descarregat el passaport Covid ho tornaria a fer".#ElsMatinsTV3

El vicepresident del Govern,ha explicat que el sistema per descarregar-se el passaport Covid ha col·lapsat per l'elevada xifra d'intents de descàrrega al mateix temps. Puigneró ha assegurat que"No es podia pensar", ha afegit en una entrevista a Els Matins de TV3. I és que, segons Puigneró, el problema és que hi ha hagut un "volum inesperat" de gent que tenia el certificat però no el trobava o no sabia on se li havia guardat al mòbil.I ha posat d'exemple queTot i les cues virtuals, el vicepresident ha destacat que divendres es van descarregar 400.000 certificats i 450.000 més cada dia del cap de setmana. El vicepresident ha admès que les cues per accedir a la web o l'aplicació per mòbil de 'La meva salut' va arribar a pics de 300.000 persones. I ha afegit que no es va preveure que tanta gent que ja tenia el passaport covid se'l tornaria a descarregar. "És un fenomen que no hi comptàvem", ha afegit.