Els comuns continuaran negociant amb Aragonès «la millora» dels pressupostos

Després d'haver garantir la seva tramitació, elscontinuaran negociantamb el president de la Generalitat,, fins a la data de la seva aprovació definitiva, el 23 de desembre, al Parlament. Així ho ha assegurat el portaveu de Catalunya en Comú,, que ha donat per fet que hi ha marge per assolir nous acords malgrat les reticències de Junts a modificar més carpetes dels comptes. "Continuarem parlant amb Aragonès, que és amb qui hem tancat la majoria d’acords", ha dit.L'entesa tancada entre els comuns i ERC per fer prosperar els pressupostos de la Generalitat a canvi també de l'aprovació dels de Barcelona amenaça de continuar sent unde la coalició del Govern. De fet, a més de centrar la interlocució en la figura d'Aragonès, els comuns aspiren aquesta setmana a poder tramitar la seva, una de les qüestions que han reclamat en l'acord de pressupostos."S'acceptarà a tràmit", ha insistit Mena, tot i que no ha concretat quines formacions polítiques permetran aquesta tramitació. Al mateix temps, els comuns tenen encarrilat un acord amb el Govern per aprovar elque es votarà en el ple d'aquesta setmana. El PSC ja ha anunciat el seu vot en contra i també la CUP preveu oposar-s'hi, motiu pel qual els detornaran a ser clau per garantir una iniciativa clau de l'executiu català.Els comuns consideren que la tramitació dels pressupostos amb l'acord amb ERC "inaugura unbasat en la cooperació i no en la competència" entre forces polítiques per garantir "l'estabilitat" de la vida dels ciutadans en un moment d'incertesa. "en l'etapa política a Catalunya que mirem amb esperança", ha subratllat Mena tot afegint que la vocació del seu grup és "ser útils" per a la vida de la gent. El dirigent dels comuns ha insistit que si van retirar l'esmena a la totalitat va ser perquè Aragonès va acceptarque van posar sobre la taula i no només perquè es produís un intercanvi amb els comptes de Barcelona. Amb tot, ha assegurat que continuaran negociant per arrencar més pactes.Pel que fa a la sentència delque obliga les escoles a garantir almenys un 25% de les classes en castellà, Mena ha assenyalat que és una "mala notícia" per a la separació de poders de l'Estat i que el que s'ha de complir a Catalunya ésaprovada pel govern espanyol que garanteix el model d'immersió i no la sentència, com estan insistint els socialistes. "", ha sentenciat tot referint-se a la ministra

