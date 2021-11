Un influencer català, atrapat a Namíbia per l'expansió de la nova variant

Altres notícies que et poden interessar

L'expansió de la nova variant de coronavirus,, ha obligat la majoria de països del món a prendre mesures de manera ràpida i dràstica. Aquestes restriccions han provocat terrabastalls en la vida de molta gent, inclosa la de diversos influencers que es trobaven al continent africà, el principal focus de contagi de la nova soca. És el cas deun model català, que s'ha quedat atrapat a Namíbia. El jove es troba en aquest país en un rodatge d'una producció audiovisual, en una zona de pobles aïllats.Illescas ha explicat la seva dràstica situació a RAC1, després de la cancel·lació dels seus vols de tornada -arran de la mesura presa per l'estat espanyol de tancar totes les connexions aèries amb la majoria dels països de l'Àfrica- i de la negativa de l'ambaixada a preparar vols de repatriació. ". Sud-àfrica, precisament, és el principal focus d'origen d'Òmicron, la nova soca de coronavirus.El jove deha assegurat que ara per ara la seva prioritat és "tornar a Europa", perquè "després tot serà més fàcil". Illescas ha explicat a la ràdio catalana que j. "El que més por ens fa ara és no poder tornar a casa", ha explicat. Des de l'ambaixada no els poden ajudar per la volatilitat de les informacions, però la majoria de països europeus obliga a prendre mesures a tots aquells que tornen de l'Àfrica."La majoria de destinacions et demanen una PCR i ara també diuen que has de fer 14 dies de quarantena, en funció del país del sud de l’Àfrica on hagis estat", ha explicat Illescas a RAC1. Ell mateix, després de converses amb l'ambaixada espanyola de Namíbia,. Una situació similar es va viure durant l'esclat de la pandèmia el 2020, amb centenars de catalans atrapats en molts indrets del món.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor