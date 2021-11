Mor una dona de 77 anys en un incendi a casa seva, al Prat de Llobregat

Una dona de 77 anys ha mort en un incendi a casa seva al carrer Barcelona del Prat de Llobregat. 8 agents de la Policia Local han quedat ferits lleus per intoxicació per inhalació de fum: 2 lleus i 6 molt lleus. — Anna Punsí (@punsix) November 29, 2021

Unahaaquest dilluns al matí en una casa seva, alde la policia local també han quedatlleus perdei dos han estat traslladats a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.En arribar, els equips d'emergència s'han trobat un edifici de quatre plantes amb molt de fum i s'han iniciat les tasques per buscar l'origen de l'incendi. Els bombers, alhora, han revisat la resta d'habitatges de la finca i han indicat als veïns que es confinessin al seu pis., s'ha trobat la dona morta a la seva habitació, ja sense opcions de rebre assistència mèdica, informa el cos en un comunicat.En l'operatiu també han participat agents de la Policia Local del Prat de Llobregat, quatre dels quals han patit intoxicacions lleus per inhalació de fum. Dos dels policies locals han rebut l'alta in situ després de ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els altres dos han estat traslladats a

