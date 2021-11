Creixement rècord de l'IPC dels últims 30 anys: fins a un 5,6%

L'al conjunt de l'Estat continuaa un ritmearran de lai de laregistrada l'any passat. Aquest novembre els preus s'hanen termes interanuals, dues dècimes més que l'octubre i, segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).De nou, l'increment ve impulsat per l'alça en eli els. Pel que fa a la taxa d'inflació subjacent –no té en compte els productes energètics i els aliments no elaborats-, al novembre ha augmentat un 1,7%, tres dècimes més respecte a la variació registrada a l'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor