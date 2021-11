Esperem que es recuperi aviat i és una de les sortides que tornem amb doble recompensa. Prestar-li auxili i col·laborar en el seu trasllat a l'hospital, ha estat molt gratificant per als socis i sòcies de l'@cesp Felicitar el @grae de @bombers per la seva tasca.@FEEC_cat pic.twitter.com/oUBwJZpWeS — CESP (@cesantaperpetua) November 28, 2021

Gran feina avui dels #grae de #bombers al rescat d'un excursionista ferit per un porcsenglar @FlightradarCAT pic.twitter.com/qeYSBKNCZG — Jose Luis Franco Eza (@JlfrancoEza) November 28, 2021

Unde 59 anys va resultar ferit aquest diumenge per l'. Tal com explica Bombers de la Generalitat, l'animal va fer-li unaa la zona de Sant Bartomeu Sesgorgues, aUn grup del(CESP), que estava per la zona, va ser el primer d'auxiliar-lo i va acompanyar-lo fins a la masia Sentfores, a l'Esquirol, un espai més accessible per als equips d'emergència.Bombers va enviar-hi un, que va socórrer l'home i va traslladar-lo fins a una ambulància que va portar-lo cap aTal com piula el CESP, va ser una sortida "amb", ja que va ser "molt gratificant per al soci" poder prestar auxili a l'home ferit.

