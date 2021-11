El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns en un encalç amb un camió aEls Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.22 hores, per un sinistre al punt quilomètric 448 de la citada via.Per causes que s'estan investigant, un turisme ha encalçat un camió i com a conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme.en sentit Saragossa i es van desviaments per la sortida d'Alcarràs. Arran de la incidència, els Mossos han activat quatre patrulles, els Bombers quatre dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tres unitats.Amb aquesta víctima, sóndes del gener.

