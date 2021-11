​Busquen un excursionista perdut a Vallter amb temperatures per sota dels -10ºC

Els Mossos d’Esquadra i els Bombers estan buscant un excursionista de 47 anys perdut a la zona deal Ripollès, segons ha confirmat un portaveu deen aquest diari. La recerca es va iniciar a la tarda, després que els cossos de seguretat rebessin una trucada telefònica de la família a les 16.05 hores, dient que l’home no va tornar a dinar.El fred a la zona és molt intens amb temperatures per sota dels. A hores d'ara, hi bufa elamb força.ha continuat aquesta nit, amb dues dotacions de Bombers, que han treballat en condicions molt dures, i s’ha ampliat a primera hora d’aquest matí. En aquests moments hi ha cinc dotacions de Bombers Grae a la zona i efectius de la Unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra.bon coneixedor de la zona i que anava ben equipat. Els Bombers tenen la hipòtesi que va aturar la pujada a Gra de Fajol a causa de les condicions meteorològiques. El seu mòbil dona senyal i se l’està buscant per sota del coll de la Marrana.Els cossos de seguretat han trobat el cotxe de l’home en unde la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor