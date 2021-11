Mor als 41 anys Virgil Abloh, popular dissenyador de Louis Vuitton

El popular dissenyadorha mort als 41 anys, després de no superar un càncer que se li havia diagnosticat el 2019. El creador era conegut a tot el món per la seva marca,, i especialment per liderar les col·leccions masculines deEl CEO de la firma Louis Vuitton,, ha manifestat a través del compte oficial d'Instagram de la companyia que tots els membres de la empresa estan "devastats" per la notícia."Estem tots en xoc", afirma Arnault, que defineix Abloh "no només com un geni del disseny i un visionari, sinó també com un home amb una ànima meravellosa i un fantàstic coneixement". El CEO de Louis Vuitton afegeix que ", com ara el seu marit, el seu pare, el seu germà o els seus amics".

