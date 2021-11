Denuncien una doble agressió homòfoba a la sortida de la discoteca Safari de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a la sortida de la, succeïda la matinada de divendres a dissabte. Segons ha informat el cos, hi ha dues denúncies pels fets i s'està buscant l'agressor.Un usuari de Twitter ha denunciat que un grup devan tirar a terra dos nois i els van apallissar al carrer de Tarragona i ha assegurat que es tracta d'una doble agressió homòfoba. Segons l'usuari, un dels agredits està estable i de l'altre no en saben res. Per la seva banda, l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha condemnat els fets i ha activat els protocols per posar-se a disposició dels afectats i oferir-los assessorament jurídic i acompanyament.La mateixa nit hi va haver un altre incident contra el col·lectiu LGTBI a la discoteca. Segons una clienta, unava ser expulsada del lavabo femení pels agents de seguretat de l'establiment. La sala s'ha disculpat a les xarxes socials pels fets i ha assegurat que està "reforçant la formació al personal per garantir espais amables amb tothom".

