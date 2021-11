⚠ Avís actualitzat de situació Meteorològica de Perill (#SMP) per VENT ⚠



➡ Dg. 18.00 h - Dl. 18.00 h. T.U



➡ Ratxa màxima > 25 m/s



➡ Grau de perill màx: 🟠 3/6 pic.twitter.com/ElGYtlAvaX — Meteocat (@meteocat) November 28, 2021

ha avisat de perill per acumulació de neu en vuit comarques entre aquest diumenge al vespre i dilluns al migdia. Segons la previsió del, fins a vuit comarques estan en perill per possibles gruixos superiors als cinc centímetres aConcretament, l'avís afecta vuit comarques on s'espera una baixada en la cota de neu que arribi alsSón l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca Barberà, el Priorat, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. El grau de perill màxim és de 3 graus sobre 6.En paral·lel, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat aquesta tarda de. El coll de la Creueta (BV-4031) està tallada a partir de Castellar de n'Hug i també l'accés al coll de Pal (BV-4024), a Guardiola de Berguedà, per la ventada i el torb.D'altra banda, es necessiten cadenes al port de la Bonaigua (C-28) i en l'accés al pla de Beret (C-142b), a Naut Aran. A l'N-230, està restringit el pas de vehicles articulats entre Vilaller i Vielha a través del túnel de Vielha. El nord-est del país també està en

