L'erupció del Cumbre Vieja pot fer història i convertir-se en la més llarga en 500 anys

Imágenes de las 11:45 hora canaria en los que se aprecia claramente los distintos nuevos puntos de emisión de lava y cenizas / Footage at 11:45 canarian time where the new lava and ash vents are clearly visible. pic.twitter.com/PbEtS2rTFd — INVOLCAN (@involcan) November 28, 2021

Gasos tòxics dificulten les tasques

Sismicitat constant

El, a l'illa canària deva entrar en erupció el diumenge 19 de setembre després d'uns dies de forta activitat sísmica a la zona. Aquest diumenge, deu setmanes després, es compleixeni els científics que el monitoritzen a diariAixí, el Cumbre Vieja: si supera els 84 dies d'emissió de lava es convertirà en l'El director tècnic suplent del, ha indicat aquest diumenge que tot apunta a que el volcà superi el límit de 82 dies, els que va estar en erupció el Martín el 1646, així com els 84 del Tajuya el 1585, tots dos també a La Palma. Prieto també ha afegit que la superfície afectada pelsja ha superat "amb escreix" la d'erupcions anteriors.Concretament en relació als rius de lava, els científics han confirmat l'durant la matinada d'aquest diumenge, al voltant de les 3 hores, a la zona nord-est del con volcànic, que ha provocat laque avancen per terrenys que, fins ara, no s'havien vist afectats.La directora de l'Institut Geogràfic Nacional a Canàries,, ha informat que l'obertura d'aquests nous centres d'emissió ha produït un lliscament a la zona nord-est del con. A diferència dels centres d'emissió antics, situats a més altura, i amb una activitat estromboliana, elsde la zona nord-est del con tenen unaDurant aquest dissabte s'han detectattant a la zona alta de Las Manchas com a Puerto Naos, un fet que ha impedit l'entrada dels regants i dels treballadors. Durant l'última nit també s'han detectat aquests valors alts i la previsió és que no es permeti l'accès a les zones evacuades durant tot el diumenge.Per ara, l', ja que l'altura de la columna de fum és d'aproximadament 1.600 metres i genera un núvol que es dispersa en direcció sud-oest, l'oposada a la posició de l'aeroport.La. Durant les últimes 24 hores s'ha incrementat la quantitat de terratrèmols entre 10 i 15 quilòmetres de profunditat. El terratrèmol més intens és un de magnitud 3,6 registrat el dissabte al migdia, tot i que des de la matinada d'aquest diumenge s'ha incrementat el nivell sísmic i els habitants han pogut notar dos impactes de 3,5.

