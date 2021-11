Giró, sobre el suport dels comuns als pressupostos: «Benvinguts els que s'hagin sumat a l'acord»

El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat,, ha valorat positivament el suport dels comuns per facilitar l'aprovació dels pressupostos a Catalunya. "És evident que havíem de fer pressupostos, així que", ha apuntat aquest diumenge en un acte de Junts celebrat a Badalona. Durant la seva intervenció, Giró ha recordat que la primera opció passava per arribar a un acord amb la, tot i que ha defensat que "no per això s'havien de deixar de fer pressupostos". Alhora, ha remarcat que els comptes són "els millors que es podien fer amb els recursos disponibles" i ha denunciat la "" que pateix Catalunya per part de l'Estat.Giró ha qualificati ha remarcat que l'aprovació dels comptes era sinònim de "vetllar per l'interès general del país". Malgrat tot, el conseller ha lamentat que "no es pot arribar a totes les necessitats" perquè l'Estat es queda una part dels ingressos procedents del territori. "Catalunya, i aquest pressupost només arriba a 38.000 milions; la resta s'evapora davant els nostres ulls", ha comentat.De fet, el titular d'Economia i Hisenda ha denunciat que l'Estat està duent a terme un "subtil procés de recentralització", tot recordant que el Tribunal Constitucional ha dictat una quarantena de sentències que"No només hi ha la repressió judicial, sinó que en l'àmbit econòmic també patim repressió dia a dia", ha lamentat. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de canviar de model perquè "hi ha coses que no donen més de si".De nou, Giró ha recordat que l'execució del pressupost que fa l'Estat a Catalunya "amb prou feines arriba al 60%", mentre que". Per posar en valor la tasca que fa el Govern a Catalunya, el conseller ha posat l'exemple de, que enguany tindrà un pressupost de 33 milions d'euros. "Badalona representa un 1,7% del PIB català i rebrà l'1,9%; des de Madrid, en canvi, a Catalunya pressuposten molt, però executen molt poc", ha indicat.L'acte celebrat a Badalona també ha comptat amb la presència de la diputada de Junts al Congrés dels Diputats,qui ha defensat el 'no' del partit als Pressupostos Generals de l'Estat. "Creiem que no són bons per a Catalunya", ha dit, tot afegint que el govern espanyol incompleix els comptes "sistemàticament".A més, Calvo s'ha mostrat crítica amb el suport d'ERC als socialistes. "El govern espanyol ha venut com una concessió la quota del 6%, quea les produccions audiovisuals", ha reblat. En aquest sentit, ha apuntat que aquesta és "una obligació de mínims" i que el català es troba en un moment "d'emergència lingüística".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor