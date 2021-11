Els Mossos investiguen una agressió sexual a Barcelona

Elsinvestiguen unaa Barcelona que hauria tingut lloc aquest dissabte, segons han confirmat fonts del cos a l'ACN. Les mateixes fonts expliquen que qui va intervenir en l'actuació policial va ser la Guàrdia Urbana de Barcelona i que els Mossos van ser requerits després.A l'Ajuntament també hi ha constància de l'agressió i fonts municipals apunten que va ser pels volts de les 21 hores en algun punt del. Per ara, no han transcendit més detalls del cas.L'agressió s'ha produït la mateixa setmana que es commemorava el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el. Segons les últimes dades, aquest 2021 s'han registrat més de, si bé es calcula que només un de cada deu casos de violències sexuals es denuncien.

