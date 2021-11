Detenen dues persones que es dedicaven a extorquir homes amenaçant-los de difondre imatges de caràcter sexual

Els Mossos d'Esquadra handosde 23 i 30 anys de Barcelona que es dedicaven a. Els arrestats contactaven amb lesd'amagat lesque mantenien. Aleshores els enviaven missatges de manera continuada demanant-los quantitats importants de diners a canvi de no difondre les imatges.En un dels casos, els detinguts van enviar imatges deper intimidar encara més la víctima. En total els Mossos van rebre dues denúncies relacionades amb els fets i la investigació va portar a detenir els dos implicats.En la primera, els extorsionadors van demanard'entrada, amenaçant dela víctima si no abonava el que els diners a través d'una aplicació que connecta el telèfon a un compte bancari. Posteriorment van exigir-li 620 euros més, i finalment, 1.000 euros més que la víctima es va negar a pagar. Va ser en aquesta ocasió quanEn el segon cas, es van fer tres reclamacions de 500 euros sota aaixí com de fer-li mal a ell i a la seva família. Finalment, la víctima va acabar pagant. Per intentar evitar que els descobrissin, els dos homes feien les extorsions des de telèfons mòbils diferents. La investigació va relacionar aquests fets delictius amb dos homes que van ser detinguts el 24 de novembre després de ser citats a comissaria.Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria devan acabar detenint els dos homes el passat dimecres 24 de novembre, per la seva presumpta participació en delictes d’amenaces, coaccions i extorsions en una modalitat delictiva coneguda per "sextorsió". Han quedat en llibertat a l'espera que se'ls citi a declarar.

