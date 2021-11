La incidència de la Covid creix a passos agegantats mentre l'Òmicron s'instal·la a Europa

CONTAGIS 1.037.043 (+1.586) INGRESSATS 621 (+36) UCI 135 (=) DEFUNCIONS 24.115 (+1) Rt 1,34 (-0,01) REBROT EPG 282

(+17) VACUNACIÓ DOSI 1 6.042.649 (+1.010) DOSI 2 5.238.273 (+1.911) Actualització: 28/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.042.649 (+1.010) 85,6 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.946.364 (+862) 84,1% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 52.952 (+22.033) Actualització: 28/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.405.676 (+918) REBUIG A LA VACUNA 105.265 (+54) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.270.309 Dosis Moderna/Lonza: 1.448.442 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.325 Dosis Janssen: 348.126 Actualització: 23/11/2021

La nova variant de la Covid s'instal·la a Europa , els científics en parlen i els metges demanen precaució. La pandèmia treu el cap per sisena vegada en un any i mig, els sanitaris estan esgotats i estem a les portes de Nadal. Des del Govern volenperò la gestió no va ser l'adequada i només 12 hores després que elfos obligatori per accedir a la restauració, els gimnasos i les residències de gent gran, la mesura es va haver de suspendre.Salut ha declarat en les últimes 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.037.043. Pel que fa a la situació als, aquesta segueix sent preocupant: actualment hi haa (+36 que dissabte, tot i que durant els caps de setmana les dades poden no ser concretes) iEl 5,63% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, per sobre del llindar que l'Organització Mundial de la Salut considera crític. En les últimes 24 hores s'ha registrat, que situen en 24.115 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.Laa catorze dies puja de 200,61 a 214,95 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 118,99 a 127,35 / 100.000 habitants. Elpuja 17 punts, fins als 282, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,34 (cada 100 persones en contagien 134).Tot i que eles va incrementar durant la setmana, les dades confirmen que durant el cap de setmana la gent no s'ha apropat tant als vacunòdroms. En les últimes 24 hores només 1.010 persones han rebut la primera punxada de la vacuna contra la Covid i 1.911 ho han fet de la segona. Per ara, unde la població diana, és a dir, major de 12 anys, té la​​

