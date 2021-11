Felip VI visita Barcelona en la celebració dels 250 anys de Foment del Treball

entregarà al president de la Fundació Bancària La Caixa,i a l'(AITPA) lesdel 250è aniversari de la patronal. L'acte se celebrarà aquest dilluns al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i estaràEn el cas de, la patronal vol reconèixer "la sevai el seu compromís social", mentre que de l'AITPA destaca que "simbolitza els orígens de Foment, perquè agrupa la història de la indústria tèxtil, un sector pioner en la industrialització a l'Estat". Per altra banda, la patronal tambéen els XIV premis Carles Ferrer Salat.En els premis Carles Ferrer Salat, la patronal premiarà vuit empreses entre sis categories. En l'àmbit del, el jurat destaca la feina delper la seva "vocació i labor social" i per "afavorir la integració de persones en risc d'exclusió social", així com per donar suport a l'art contemporani i impulsar diverses iniciatives i mesures durant la crisi de la Covid-19.En la categoria de medi ambient, la patronal presidida per Josepreconeixerà a, una companyia especialitzada en demolicions, excavacions i edificació i que ha aplicat nous processos per afavorir una producció més sostenible amb el medi ambient. Quant a la categoria d'igualtat, el reconeixement serà per la cadena de supermercats, per haver desenvolupat un pla central centrat a prevenir l'assetjament i la discriminació, així com garantir la igualtat de tracte i oportunitat en els processos de selecció, promoció interna i en la retribució.En les categories d'internacionalització i innovació s'atorgaran dos guardons ex-aequo. Pel que fa al premi a la internacionalització, Foment ha escollit l'empresa de piscinesi la companyia especialitzada en la producció de carregadors elèctrics. De Fluidra destaca "la seva capacitat per posicionar-se en l'àmbit internacional, convertint-se en ambaixadora de qualitat, competitivitat i excel·lència del sector empresarial català". En el cas de Wallbox, menciona "la seva ràpida capacitat de creixement i posicionament global".En relació amb el premi d'innovació, els guardonats seran elD'Eulen en destaca la posada en marxa de la sala de transformació digital virtual, un projecte que té com a objectiu fomentar la incorporació de la cultura digital en els seus processos, tan interns com aquells vinculats amb el client. Quant a la Fundació Cugat, Foment ha volgut posar en relleu la seva "capacitat d'innovació en el tractament de patologies de traumatologia, ortopèdia i fisioteràpia", així com "els avenços en teràpies biològiques i regeneratives".Finalment, el guardó en la categoria pime de l'any –és la tercera vegada que s'entrega el premi- serà per, una empresa familiar amb més de 80 anys de trajectòria que Foment destaca per "treballar amb primeres figures de l'arquitectura i projectes de renom en l'àmbit del vidre".En la cerimònia d'entrega també està prevista l'assistència del president de la Generalitat,; el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,; l'alcaldessa de Barcelona,; el president d'Aragó, J, i el president de la Comunitat Valenciana,L'edició d'enguany també ha comptat amb el suport de la farmacèutica Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Endesa, Repsol, PricewaterhouseCoopers (PwC) i Telefónica, així com amb la col·laboració de Glovo, Grant Thornton, Naturgy, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

