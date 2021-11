El geriàtric de Tremp, inhabilitat quatre anys i multat amb 30.000 euros

Altres notícies que et poden interessar

Elde Tremp, propietari de la residència de gent gran de la ciutat, ha estatpelper gestionar el centre, segons ha avançat el diari Segre. Una inhabilitació econòmica que se suma a l’assistencial, la gestió de la qual està a mans de Sant Joan de Déu - Terres de Lleida des del passat mes d’abril A més,ha multat la Fundació Fiella ambperarran del fatídic brot de Covid-19 que ara fa un any va provocar la mort de 61 ancians . Un import que ja ha estat liquidat pel Patronat, segons el rotatiu lleidatà, a l’acceptar que van existir “deficiències greus per part de la direcció en qüestions laborals”. Segons fonts d’UGT, no es reconeixien les antiguitats ni les categories dels treballadors, es falsificaven calendaris, no existia registre de jornada i, els últims tres anys, no s’entregaven les nòmines.La resolució encara no és definitiva i ara s'ha obert unque ja ha presentat la Fundació Fiella perquè, segons ha publicat Segre, consideren que la gestió econòmica que es du a terme al centre des de principis d’any “és més que correcta”. Mentrestant, la residència està pendent encara de les causes penals, en mans de la Fiscalia des del mes de maig . La justícia, recordem, investiga si hi ha delicte d’homicidi imprudent per la mort dels 61 usuaris.

