L'esquerra independentista es manifesta a Vilafranca contra la condemna a Adrián Sas

Concentració aquest dissabte al vespre aPenedès contra la sentència a tres anys, sis mesos i un dia de presó per a l'activistaSas, acusat d'haver colpejat un policia durant les manifestacions del primer aniversari delde l'1 d'octubre de 2017.Convocats peri el grup de suport a Sas, els manifestants, entre els quals diversos càrrecs de la CUP, han protestat contra la decisió del(TSJC). Estava previst que l'acte acabés amb un tall a l'autopistaque finalment no s'ha produït.El TSJC va ratificar aquest dimecres la condemna que va dictartot just fa un any contra Sas. Lava exercir com a acusació particular en aquella causa malgrat que havia dit que se n'apartaria. Com va denunciar en el seu moment la defensa la sentència recull els agreujants que van presentar els advocats de l'administració.A través d'un comunicat, el grup de suport de Sas va demanar "ladel poble" per aturar l'entrada a la presó de l'activista i van fer una crida a "prendre els", com ha passat aquest dissabte a Vilafranca, i "assenyalar". La defensa insisteix que el jove ési preveu portar el cas alSas va ser condemnat per les protestes al Parlament en el primer aniversari de l'1-O.i Generalitat demanaven fins ade presó i la defensa denuncia que per culpa dels advocats dels Mossos la sentència va ser de més de dos anys de presó, cosa que implica que Sas haurà d'entrar-hi. Elconsidera acreditat, com va dir l'Audiència de Barcelona, que l'activista va cometre un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un altre de. Sas sempre ha negat haver agredit ningú amb un pal, tal com sosté la sentència.La causa va aixecar molta polseguera pel paper de la Generalitat, similar al que van tenir els advocats de l'administració en la causa contra. El Departament d'ha començat a fer moviments en aquest sentit, que són insuficients per a

