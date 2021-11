El Regne Unit recupera la mascareta en interiors i les PCR per entrar al país

Altres notícies que et poden interessar

El primer ministre britànic,, ha anunciat aquest dissabte una nova bateria de restriccions per al Regne Unit després de l'arribada al país de la variant. Entre les mesures que es recuperen hi ha l'obligatorietat de l'ús dea comerços i transport públic i el retorn de les provesals viatgers.Johnson ha anunciat a més que qualsevol persona que hagi mantingut contacte estret amb qualsevol positiu per la nova variant haurà de complir, hagi estat vacunat o no, ja que la nova variant pot reduir l'eficàcia de les vacunes. La nova variant ha estat confirmada en dos casos a, a, per la qual cosa es prendran mesures "provisionals i de precaució" que es revisaran en tres setmanes, i es "reforçarà" la campanya de vacunació.Sobre el retorn del requeriment d'una prova PCR per a tots els passatgers que entrin al país, Johnson també ha estat molt clar: "Qualsevol que entri alhaurà de sotmetre's a unaPCR al final del segon dia després de la seva arribada i s'haurà d'aïllar fins que en tingui un resultat negatiu".En qualsevol cas, Johnson ha expressat la seva "" en què les festes "siguin considerablement millors que l'últim". "Seguim estant en una posició forta en gran part gràcies a la velocitat de lai crec que em cenyiré a la fórmula que he utilitzat abans, i és que confio que aquest Nadal serà considerablement millor que les últimes", ha afegit.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor