Un avió Airbus A340 aterra per primer cop a l'Antàrtida

Un. Tot i que el continent no té aeroport, disposa d'una cinquantena de pistes on aterrar. Mai abans, però, hi havia arribat. El pes màxim d'un model com aquest pot arribar a ser de 275 tones.La companyia encarregada de fer aquest vol a principis de novembre va ser, una empresa que fa viatges de luxe. L'avió va volar des de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, fins al continent blanc. També va fer el viatge de tornada. Tot plegat, sense contratemps.Tot apunta, doncs, que hi haurà. Actualment, el trànsit aeri es limita a petits avions. La majoria de viatges de mercaderies i de viatgers es fan per mar.En aquest continent, pràcticament no hi ha persones que hi visquin de manera permanent. Hi ha diverses estacions d'investigació amb personal que hi fa estades.

