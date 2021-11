Detingut a Santa Susanna un home que havia robat un cotxe a Blanes amb un nadó a dins

Un operatiu de la Policia Local de, la dei la deha permès detenir aquest dissabte un home de 30 anys que havia robat un turisme amb un. Segons ha informat l'Ajuntament de Blanes, els fets han passat poc després de les 15 hores, quan el presumpte delinqüent, veí de la localitat i amb nombrosos, s'ha emportat un cotxe de la ciutat.El vehicle estava estacionat al barri deperquè el seu propietari havia sortit a recollir la seva dona i havia deixat laal seient del darrere. Quan hi ha tornat, el cotxe ja no hi era, per la qual cosa ha avisat laUn cop comunicades les dades del vehicle, s'ha avisat totes les patrulles per iniciar lai s'han comprovat lesde matrícules del municipi, que han permès esbrinar que el turisme havia sortit del nucli urbà en direcció cap a Barcelona.Per això, s'ha informat del cas alsi altres policies locals. Això ha facilitat que s'hagi aturat el presumpte delinqüent al quilòmetre 673 de l’, a Santa Susanna, gràcies a la col·laboració de la Policia Local de Malgrat de Mar i de Santa Susanna. El nadó l'han trobatal seient del darrere.El presumpte lladre ha estat detingut al moment i se li han fet les proves d'i de consum deja que presentava evidents símptomes d'. Se sospita que precisament aquest estat hauria fet que no s'adonés que duia una criatura al cotxe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor