Mor l'escriptora Almudena Grandes

L'escriptoraha mort a l'edat de 61 anys a causa d'un càncer que ella mateixa va anunciar que patia en una columna a El País fa aproximadament un mes. Nascuda a, Grandes és un dels noms més reconeguts de la literatura espanyola.Es va donar a conèixer el 1989 amb el llibre, XI Premi La Sonrisa Vertical, i convertit anys més tard en una pel·lícula de. Publicada per Tusquets Editors, del grup, algunes de les seves obres més destacades són Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón.També era columnista habitual del diari El País i tertuliana dels programes de la Cadena SER. S'ha significat sempre per les seves posicions polítiquesi clarament, havent mostrat el seu suport públic a, així com a altres moviments socials.El seu vincle amb Catalunya també és molt recent. El 2018 va ser la pregonera aamb motiu de la, en què va defensar la importància dels llibres com a "última trinxera del coneixement". Fa pocs mesos, també va signar un manifest en defensa del raper Pablo Hasél

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor