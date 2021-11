Enllumenat LED a la Gran Via per estalviar energia i incrementar la seguretat viària

L'hade la Gran Via de Barcelona en el tram entre la plaça de les Glòries i el límit amb Sant Adrià de Besós i hi ha instal·latSegons detallen des de l'AMB, aquest canvi comporta dosimportants. En primer lloc, es, ja que cada any es consumiran gairebé 150.000 kWh menys, una xifra que equival a la despesa de 20 habitatges. I, en segon, s'a la zona i, per tant, es disminueix la perillositat de la via.Es tracta d'unaque té com a precedent la substitució d'enllumenat alde les Rondes durant la primavera del 2020, on ja s'hi van col·locar més de 350 projectors LED. L'AMB té previsió de fer tres actuacions més com aquestes als túnels dei b de la Ronda Litoral.L'actuació en aquesta zona de la Gran Via ha tingut un cost de, i el 50% de la qual estàamb el programa "Ayudas a entidades locales para proyectos de inversión en economía baja en carbono" que emet l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible.

