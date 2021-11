Vaga del sector públic aquest dimarts: consulta tots els serveis mínims

Escoles públiques i llars d'infants

Transports públics al 85%

"Normal funcionament" a urgències

Els mitjans públics, al 50%

Afectacions en la justícia

Un terç de servei de grues

Pel que fa al servei de grues, s'haurà de garantir un terç del servei habitual per tal de poder retirar vehicles que obstaculitzin la circulació viària, o els estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d'aparcament reservades a les persones amb discapacitat, etc.

Elha fixat elsper a ladel sector públic del pròxim dimarts 30 de novembre, convocada per lai laper protestar contra l'abús de temporalitat a les administracions públiques. Serà la segona vaga en un mes, i per demanar una solució real per a tots els interins que estan en abús de temporalitat.Les organitzacions veuen "absolutament insuficient" la proposta actual d'esmenes proposada per, que s'han de votar a principis de desembre, d'un concurs de mèrits per als treballadors que fa més de cinc anys que ocupen una plaça. Les afectacions principals seran al, a lesi als. Repassem a continuació els serveis mínims de cada sector.A ensenyament, on l'aturada s'allargarà també l'1 i el 2 de desembre, hi haurà d'haver dos docents per cada quatre classes ai dos professors per cada sis grups a. Pel que fa a l'educació especial, llars d'infants, menjadors i activitat complementàries, hi haurà d'haver el 50% de les plantilles com a mínim.El Departament d'Empresa i Treball ha fixat en el 85% el servei que han de garantir les operadores de transport, Transports Metropolitans de Barcelona () ide la Generalitat (FGC). Això inclou, per tant, els, eli elL'ordre també dicta que el sistema sanitari ha de garantir el "normal funcionament" d'urgències, de les unitats especials -com leso les sales de parts-, del circuit assistenciala l'atenció primària i també de la campanya de vacunació.També s'ha d'atendre l'activitat quirúrgica "inajornable", segons dicti el cap de servei, i garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia "en situacions urgents i de necessitat vital". Així mateix, es decreta que es garanteixi el "normal funcionament" de la campanya deEl servei dedels centres sanitaris mantindrà l'activitat normal en les àrees d'alt risc, amb la totalitat de la plantilla. L'ordre també decreta que s'haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinaciói els sistemes d'emergències mèdiques.La resta de serveis no previstos en l'àmbit sanitari funcionaran com en un, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, que passarà a ser del 50%. D'altra banda, Treball fixa en el 85% el mínim de treballadors que han d'atendred'urgència i emergències.Pel que fa al personal d'empreses que realitzen funcions d'assistència, es fixa el mateix servei que el cap de setmana eni el d'un festiu a lesi per a persones amb disminució. Centres de dia hauran de garantir el funcionament habitual de la restauració i un 50% de la resta d'espais. El servei d'ajuda a domicili s'haurà de prestar en casos "urgents, necessaris i inajornables".Lai lahaurà de retransmetre un 50% dels continguts usuals dels seus canals, emissores i portals i garantir l'emissió de la informació necessària en cas que es produeixi unaper a la població.Pel que fa als cossos que depenen del, el personal de centres penitenciaris haurà d'anar a la feina com si fos un dia festiu; mentre que el que s'encarrega de rehabilitació ho haurà de fer amb un 50% del personal i el d'oficines amb un 65%. Els jutjats que estiguin de guàrdia hauran de comptar amb el 100% dels efectius adscrits.