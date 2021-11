Policies i dreta espanyola protesten a Madrid contra la reforma de la llei mordassa

20.000 persones segons la delegació del govern espanyol i 150.000 segons els organitzadors s'han manifestat aquest dissabte acontra la reforma de la llei mordassa que planteja el govern espanyol. La protesta va ser convocada per la plataforma, i ha comptat amb la presència dei policies autonòmiques i locals, a més de representants de tot el ventall de la dreta espanyola de, i"El que està en perill és el respecte als drets de tothom, que els violents prenguin el control dels carrers", han sostingut els convocants a la lectura d'un manifest. La manifestació ha arrencat a laa les 11.30 hores, marcada a l'inici pel mal temps i la pluja, i ha discorregut pel centre de la capital de l'Estat fins a desembocar davant del ministeri de l'Interior, precisament per demanar la dimissió del ministreEls policies han subratllat que els seus "únics adversaris són els delinqüents", per això clamen contra la reforma platejada pel govern del, amb suport dels seus socis, ja que entenen que els desprotegeix en rebaixar el principi d'autoritat, "limita" l'ús de material antiavalots o facilita la difusió de les imatges dels agents durant les intervencions d'ordre públic. Tot això, diuen, "just quan hi ha més agressions" contra els policies.Tot i mobilitzar milers de persones, els assistents a la protesta no han omplert la Porta del Sol en l'arrencada de l'anunciada com a "gran manifestació" contra la reforma "arbitrària" de laque va aprovar el 2015 el PP amb la seva majoria absoluta. En aquest sentit, anuncien una "campanya ciutadana" que eviti la "manipulació dels que busquen saltar-se les normes de convivència".La marxa també ha suposat el retrobament als carrers de les tres dretes espanyoles. Així doncs, la manifestació ha comptat amb la presència de dirigents de PP, Vox i Ciutadans, en el cas d'aquests dos darrers partits representats amb els seus màxims dirigents,Per la bancada dels populars, la presidenta de la Comunitat de Madrid,, ha mostrat el seu suport als policies davant dels mitjans a l'inici de la manifestació en què no ha coincidit amb el president de la formació,, que s'ha sumat al final de la protesta després d'un acte a Lleó en què ha carregat contra el català . També hi ha assistit l'alcalde de la capital espanyola,

