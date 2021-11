Denuncien agressions trànsfobes i homòfobes a les discoteques Apolo i Safari de Barcelona

INDIGNANT‼️ @Sala_Apolo ahir a la nit van fer fora a una noia trans del labavo de noies (obro fil) — bet (@betfoonnt) November 26, 2021

Aquesta passada nit una doble agressió homofoba a Barcelona a la sortida de la Safari. @AdaColau @mossos @OCL_H

Un grup de 5 encaputxats han tirat a terra i apalliçat a dos nois. Un está estable, de l’altre no en sabem res.

… no tinc paraules. — Marc Florensa Martí (@marcflorensa) November 27, 2021

Clients de les discotequesde Barcelona denunciendurant la matinada d'aquest dissabte. Concretament, a la sala del Paral·lel s'ha produït unamentre estava al lavabo. Així ho ha denunciat Bet Font, clienta de l'establiment, al seu compte de Twitter.", explica la noia, que denuncia també que també la van fer fora a ella mentre treien "a cops i empentes". La salade la clienta i ha demanat disculpes per "possibles incidències".Per altra banda, també s'ha produït unaa la sortida de la discoteca, especialitzada en l'oci nocturn del col·lectiu LGTBI. "Un grup de cinc encaputxats ha tirat a terra i apallissat a dos nois. Un està estable, de l'altre no en sabem res", ha denunciat Marc Florensa, un client que també estava a la discoteca durant la nit.Elsd'Esquadra, segons informa el Tot Barcelona, japels fets i estan investigant el cas. La Sala Safari, per ara no s'ha pronunciat públicament pels incidents.En aquest cas, l'ha condemnat els fets i ha activat els protocols pertinents.

