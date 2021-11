​Junts considera «més útil» la seva política a Madrid que la d'ERC

Consolidar Osona com el nucli dur de Junts

La portaveu deal Congrés,, ha reivindicat aquest dissabte a Vic la "" que, segons ella, està fent el seu partit. La congressista s'ha referit al fet d'aconseguir aprovarde 9.362 milions d'euros per a les Comunitats Autònomes,I tot plegat, sense estar "al costat dels del 155 i els que no paguen". "De res ha servit donar suport al gobierno más progressita de la historia", ha etzibat. Nogueras ho diu després que aquesta setmanai el seu partit hagi introduït aquesta esmena.Aquesta esmena. Per tant va deixar en minoria la coalició governamental al Congrés. Tot i l'aprovació, PSOE i Podem ja van avisar que no es compliria per defecte de forma. No es ratificarà al Congrés i serà liquidada pel Senat.En l'acte a la capital d'Osona, Nogueras també ha defensat que "l'única manera de cobrar, de protegir la nostra llengua i cultura, i de protegir el nostre país ésque vam proclamar".Per això ha criticat que "hi ha molts que se senten còmodes des del mentrestant" i ha recordat que el govern espanyol "no compleix mai i no executa mai" el que promet.Als parlaments també hi han intervingut el diputat de Junts al Parlament,i l'alcaldessa de Vic i presidenta del Consell Nacional,, entre altres.Aquest ha estat un dels molts actes organitzat per Junts arreu del territori, aplanant el terreny per a les properes eleccions. Tal com ha recordat el coordinador del partit a Osona, Enric Roca, "el 42% dels vots el 14-F van ser per Junts" a la comarca, on va "treure el major percentatge de vot". Per tot això, ha destacat que cal "" del partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor