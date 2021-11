Troben morta la dona desapareguda a Vallgorguina

Agraïment de la família

Un bomber explica la zona rastrejada per intentar localitzar la Sònia Foto: Jordi Purtí

s'ha localitzat elde la S, la dona de 47 anys desapareguda a Barcelona dijous a la tarda i que després de rastrejar el seu telèfon mòbil es va poder localitzar el seu vehicle estacionat al km 14,5 de la carretera C-61, a la zona de. El cos l'han trobat un grup de recerca de Mossos d'Esquadra i Creu Roja a la zona forestal 54, a prop d'unaa la zona delsque utilitza l'en cas de necessitat.El cos s'ha localitzat aquest migdia després de resultats infructuosos de dues jornades de recerca amb una batuda, a peu o amb helicòpter, de gairebé 700m2 de la zona forestal de Vallgorguina.Aquest dissabte l'operativa per intertar localitzar la Sònia era la més nombrosa dels tres dies ja que hi participavenque han respost de manera predisposada i solidària la crida que ahir a la tarda va fer l'El comadament de l'operativa ha estat dels Bombers de la Generalitat i també hi han participat, a banda dels voluntaris. També s'ha fet la recerca amb gossos ensinistrats i helicòpters dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers de la Generalitat.Precisament avui, en l' helicòpter dels Bombers hi ha pujat l'alcalde de Vallgorguina, J, responent de manera afirmativa la petició del comandament de l'operativa. Mora és un gran coneixedor de la zona forestal del municipi.Lade la Sònia, que ja ha marxat de Vallgorguina, també ha expressat mitjançant les xarxes socials l'agraïment per la mobilització dels veïns del municipi "hem quedat sorpresos de la quantitat de voluntaris que s'han apropat. L'alcalde espectacular, molt atent des del primer dia ajudant en la recerca i pendent de tot el necessari al dispositiu". També ha expressat el seu agraïment el comandament de l'operatiu.Per la seva banda l'Ajuntament de Vallgorguina ha corroborat la predisposició des del dijous a la nit de les veïnes i veïns de Vallgorguina que des del primer moment van voler col·laborar en la recerca.

