La Covid se situa a nivells de l'agost mentre ja es parla de sisena onada

CONTAGIS 1.035.457 (+2.805) INGRESSATS 585 (-10) UCI 135 (+4) DEFUNCIONS 24.114 (+7) Rt 1,35 (-0,01) REBROT EPG 265

(+17) VACUNACIÓ DOSI 1 6.041.639 (+6.987) DOSI 2 5.236.362 (+10.502) Actualització: 27/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.041.639 (+6.987) 85,6 (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.945.502 (+5.088) 84,1% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 48.619 (+20.295) Actualització: 27/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.405.676 (+918) REBUIG A LA VACUNA 105.265 (+54) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.270.309 Dosis Moderna/Lonza: 1.448.442 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.325 Dosis Janssen: 348.126 Actualització: 23/11/2021

Altres notícies que et poden interessar

Sí, la Covid torna a treure el cap i ja són sis vegades . Els indicadors de la pandèmia se situen aquan estàvem immersos en la cinquena onada i la situació comença a preocupar les autoritats sanitàries, que busquen salvar el desembre i les festes nadalenques amb mesures com l', tot i que ara està suspesa per problemes informàtics.Salut ha declarat en les últimes 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.035.457. Pel que fa a la situació als, aquesta també és preocupant: actualment hi haa (-10 que divendres) i(+4).El 5,42% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, per sobre del llindar que l'Organització Mundial de la Salut considera crític. En les últimes 24 hores s'han registrat, que situen en 24.114 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.Laa catorze dies puja de 187,31 a 200,61 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 110,77 a 118,99 / 100.000 habitants. Elpuja 17 punts, fins als 265, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,35 (cada 100 persones en contagien 135).Elnotablement durant aquesta setmana. Ho ha confirmat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, qui ha afirmat que lesEn les últimes 24 hores, el Departament de Salut declara 6.987 noves primeres dosis i situa el total de persones amb pauta completa en 5.945.502. Així, un 84,1% dels catalans en edat de vacunació, a partir dels 12 anys, ja han completat la seva pauta.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor