Casado: "¿Por qué a un médico se le obliga a hablar catalán y por qué, sin embargo, un catalán puede ejercer la Medicina perfectamente en León?" pic.twitter.com/2t5CEfbj9h — El HuffPost (@ElHuffPost) November 27, 2021

El president del Partit Popular. Ho ha fet aquest dissabte en la trobada amb presidents provincials i insulars del partit que se celebra a. "Per què s'obligai per què un català pot exercir la medicina perfectament a Lleó?", s'ha preguntat el polític.S'ha preguntat també "per què s'exigeix la llengua per exercir al?". La resposta ha estat: "Perquè ho està permetent".Per tot plegat, el popular ha advertit que quan arribin a govern garantiran "que la, que la llengua vehicular a l'educació sigui en castellà conjuntament amb les cooficials i que deixin de separar-nos per com pensem i d'on venim".Casado ha fet aquestes declaracions en un context en què, agreujat per la pandèmia de la Covid. De fet, els hospitals catalans han contractat infermers del sud d'Espanya després que el Sistema Andalús de Salut cancel·lés els contractes Covid. Això suposa, doncs, l'​​​

