Mor l'alcalde de Salàs de Pallars, Francesc Borrell

L'alcalde de Salàs de Pallars,, ha mort aquest dissabte al matí després d'una llarga malaltia. Així ho ha confirmat ael president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol. Borrell era un dels polítics amb més trajectòria al Pallars; primer edil del consistori i conseller comarcal des de l'any 2003, i regidor de l'Ajuntament de Salàs de Pallars des de 1991.A banda de la seva tasca com a docent, durant els seus anys com a alcalde va ser un dels principals responsables del naixement de la Diada de Commemoració de la Fira de Bestiar, l'any 2005, així com de la creació de les Botigues Museu de Salàs, referent cultural i turístic del poble. Amb el seu traspàs, el tinent d'alcalde,, assumirà les funcions d’alcaldia.​​​

