Salut justifica el col·lapse informàtic: «No vam pensar que tanta gent no tenia el certificat baixat»

L’més enllà de l’oci nocturn a partir d’aquest divendres va comportar el col·lapse del servidor informàtic de La Meva Salut , des d’on es pot aconseguir el certificat. Salut va decidir fer un, ha reconegut la secretària de Salut Pública,, en una entrevista a RAC1 aquest dissabte. I és que les xifres de descàrregues són molt elevades: Catalunya, la comunitat que més certificats s’havia) i només durant els últims quatre dies se n’han descarregat. "La demanda de la població era major que la capacitat del sistema", ha dit Cabezas, alhora que ha recordat a la població que aquests dies de marge són "perquè la gent pugui".La secretària de Salut Pública ha demanat a la població que nomési se’l guardi a un lloc que pugui recordar per evitar nous col·lapses al sistema. Per ara, Cabezas no ha apuntat quan es podria reactivar la mesura: "".L'anunci de l'més enllà de l'oci nocturn ha, que estava estancat des dels mesos d'estiu. Ho ha confirmat Cabezas, que ha afirmat que el nombre de primeres dosis ha augmentat fins a 21.000 durant els últims set dies, és a dir, un 64% més que la setmana anterior. Pel que fa a les segones dosis la xifra és encara més sorprenent: s’ha passat de 20.500 punxades a 37.000, suposant. Així, la secretària de Salut Pública ha celebrat la mesura d'ampliar el certificat de vacunació a més àmbits: "".Sobre laCarmen Cabezas ha reconegut que la nova variant del coronavirus originada a Sud-àfrica, la que ajuda el virus a entrar a la cèl·lula i a partir de la qual s’han generat les vacunes. ", li preocupa al Centre de Control de Malalties Europeu, peròen relació amb les vacunes", ha dit.Cabezas, que assegura que cal esperar unes setmanes per saber quin és aquest comportament,. Això és, segons ha detallat, fer, mantenir laSobretot, però, ha fet èmfasi en la: "Tenim la gran sort de tenir-la aquí [la vacuna], si us plau, aprofitem-la".Tot i l'augment de contagis i l'agreujament de les plantes i UCI Covid dels hospitals catalans durant els últims dies, a més de l'aparició d'aquesta nova variant, les autoritats sanitàries. "Ara per ara no s'estan plantejant mesures restrictives", ha afirmat la secretària de Salut Pública.Cabezas ha recordat que aquestes mesures es prenen tenint en compte els diferents Departaments i parts del Govern que formen part del Procicat i que la decisió no és únicament de Salut, però ha reconegut que la idea és "" i, segons ha dit, és per aquest motiu que s'aposta per l'​​

