Membres de la direcció de Junts, càrrecs del Govern i alcaldes defensen l'acord amb els comuns pels pressupostos

Canadell, la forma i el fons

Diversosdeali una desena, consultats per l'ACN,de Pere Aragonès amb elspelsde la Generalitat. També membres de la direcció del partit destaquen la importància d'haver tirat endavant els pressupostos i afirmen que així es van posicionar en la reunió de dilluns.Asseguren quedel presidenttenia punts criticables i que laperò queD’altra banda, Junts-tot i afirmar dimarts que ja havia demanat la trobada. La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va advertir dilluns que la reunió era "urgent".És la reflexió que coincideixen a fer una desena de destacats alcaldes i alcaldesses de Junts: "Els ajuntaments no podem estar un any més amb pressupostos prorrogats", destaca una batllessa de les comarques gironines. Aquesta visió s’estén pel territori, amb diversos càrrecs locals que insisteixen que els nous comptes per al 2022 permetran tirar endavant projectes que tenen congelats des de fa més d’un any.Tot i que assenyalen que haurien preferiti tramitar els pressupostos amb la CUP, recorden que els comptes vigents (2020) ja es van tirar endavant amb el grup de Jéssica Albiach. ", i si era amb els comuns, doncs amb ells, però els pressupostos s’han d’aprovar", ressalta un alcalde del Vallès.Això sí, des de les comarques tarragonines adverteixen que els comptes del conseller d’Economia, Jaume Giró, son "tan bons" que ja no s’haurien de modificar: "". Tothom coincideix que Giró ha fet una gran feina amb el projecte pressupostari per l’any que ve.Així mateix, des dels despatxos d’alcaldia insisteixen que els ajuntaments "ja no tenen marge" en matèria d’acció i benestar social, infraestructures o sanitat: "Millorar les condicions és urgent", alerten des del Bages. A més, el món local també coincideix a: "N’estem farts", lamenta un alcalde de llarga trajectòria, provinent de CDC.Una reflexió similar feia dimarts l’alcalde de Matadepera, Nil López (Junts), a Twitter: "Un missatget per les persones del meu partit que avui critiquen els pressupostos i la posició al Congrés d’ERC:". Son diversos els alcaldes i membres de la direcció del partit que asseguren a l’ACN que estan d’acord amb aquesta reflexió de López, si bé no ho han transmès a la cúpula de Junts.A banda dels ajuntaments, també son diverses lesque avalen l’acord d’Aragonès amb els comuns. Fonts dels departaments(tots de Junts) remarquen la importància d’haver tramitat els pressupostos. De fet, subratllen que l’entesa amb En Comú Podem és "compatible" amb la prioritat de". Aquesta visió també s’estén a diversos càrrecs governamentals de JxCat amb responsabilitats al territori.Tot i això, la versió oficial del partit és que totes-dels alcaldes, del Govern de la Generalitat, i de la pròpia executiva que avalen l’acord amb els comuns- i la negociació dels pressupostosEl diputatva ser l’encarregat de defensar la posició de Junts durant el debat a la totalitat, dilluns al Parlament. El contingut de la intervenció tenia ladel partit, tal com expliquen a l’ACN diverses fonts presents a la reunió d’aquell matí. Tot i això, des de la pròpia executiva admeten que Canadell, i "es va equivocar en el to". "", afegeix un altre membre de la direcció de Junts.Canadell vaAragonès de cuinar undesprés del pacte amb els comuns per tramitar els pressupostos. El president, assegut al seu escó, va demanar explicacions al vicepresident, Jordi Puigneró (Junts), que no va entrar a la conversa. Aragonès i la majoria de consellers d'ERC van abandonar l’hemicicle per mostrar el rebuig a les paraules de Canadell. Els membres de Junts del Govern no van aplaudir la seva intervenció, com sí que van fer els seus companys diputats.La tramitació dels pressupostos amb els comuns ha sacsejat, de nou, el debat intern a Junts. Les múltiples veus del partit de Carles Puigdemont -sovint contradictòries- han aflorat al llarg de la setmana. Caldrà veure si el debat creix i arriba a la direcció, que ara fa mig any ja avaluava els pros i contres d’entrar al Govern d’Aragonès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor