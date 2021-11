Qui demana hora per les revisions mèdiques o vacunes? Qui porta la criatura al pediatra? Qui sap quan toca la pròxima revisió o vacuna? Qui sap on està guardat el carnet de vacunació? Qui sap quan cal renovar el DNI/passaport/similar de les criatures? Qui demana hora per fer-ho? Qui apunta al calendari familiar les reunions de l’escola? Qui va a les reunions de l’escola/extraescolars o el que convingui? Qui demana les reunions amb el tutor/a? Qui apunta al calendari familiar les excursions? Qui fa els tràmits per extraescolars, inscripcions i mandangues similars? Qui s’espera a que la criatura agafi l’autocar per acomiadar-la quan marxa d'excursió o colònies? Qui és el primer a rebre la trucada de l’escola en cas de pollastre o malaltia? Qui va a les reunions de l'AFA? Qui s’ha reduït la jornada (o canviat horaris) per fer-los més conciliadors? Qui pensa cada tarda a treure la carmanyola de la criatura de la bossa per netejar-la per l’endemà? * O pels més petits, qui prepara els llençols, pitet, bolquers, etc. per l’escoleta? Qui se’n recorda de portar les peticions escolars? (els gadgets per manualitats, els ingredients pels panellets, o el que pertoqui) Qui prepara els correus a la professora o les notes a l’agenda de la llar amb comunicacions variades? Qui es queda a casa quan està malalta intentant treballar i cuidar a la vegada? Qui s’encarrega de saber què cal dur cada dia de la tràgica setmana de Carnaval? Qui diu: “toca fer el seu canvi d’armari”? Qui va movent la roba o sabates que les va petita al “calaix de la roba que va petita”? Qui envia les indicacions als avis sobre les particularitats del dia per quan vagin a recollir-la? Qui rep les convocatòries per les festes d’aniversari dels col·legues de la criatura? Qui es coordina pels regals per l’amic/ga de la fill/a que fa anys? O qui es coordina amb altres famílies per les celebracions d’aniversari conjuntes? Qui agafa el menú de la llar d’infants i el creua amb el menú de l’escola per definir els àpats de sopar familiars? Qui els hi explica el conte abans d’anar a dormir? Qui canvia un percentatge més elevat de bolquers? (O neteja un percentatge més elevat de culs) Qui sap quan s’estan acabant els bolquers? Qui va a comprar els bolquers? Qui la porta a l’escola o llar d’infants cada matí? Qui la va recollir? Qui té present el calendari de vacances? A qui li demanen els familiars propers què regalar-li per ocasions especials? Qui està al grup de Whatsapp de la classe? Qui concreta les cites amb els amics/gues per anar a jugar a casa de l’altre? Qui els canvia els llençols? Qui té a la cartera la targeta de CatSalut o el DNI de la criatura? Qui sap si queda Dalsy o s’ha acabat? Qui decideix si es va al metge o s’espera a l’evolució del malalt? Qui pren la iniciativa de posar suero per buidar mocs? Qui es lleva més a les nits? Qui ha decidit que calia canviar de dormir al bressol a fer-ho llit? Qui es fa la matada d’aprendre quin aliment pot prendre en cada etapa vital? Qui sap fins a quina edat es recomana no donar fruits secs sencers? Qui va crear la nota al mòbil amb la llista de possibles regals nadalencs? Qui diu ‘hauríem de començar a treure el xumet’? Qui recopila les 25 parides o notes pel calendari d’advent? Qui està més mentalment esgotat de la criança? Qui escombra de sota la taula totes les restes alimentàries després dels àpats?

sense cap ni peus de revistes amb un contingut poc periodístic i gens científic? Avui tinc una proposta similar: no està contrastada empíricament la funcionalitat del test, ni tampoc hi ha evidències que els resultats funcionin, però no em vull treure mèrits: crec que pel que us vull explicar, serveix.i està pensat per aquells progenitors que comparteixen la criança (famílies monoparentals, tots els meus respectes sempre per aquesta tasca heroica!). El funcionament és molt senzill: llegiu cada pregunta i responeu-la indicant el progenitor/a que se n’encarrega. Després feu sumes… el resultat possiblement no us sorprendrà. Engeguem?Multipliqueu per dos cadascuna de les xifres i ho tindreu en percentatge, que així queda més cuqui. Si la vostra resposta s’apropa al 50%, em trec el barret i us abraço. Si no és així, no cal que compartiu les respostes a les vostres xarxes socials, val més que utilitzeu l’energia per compartir-les amb el vostre partner de criança. Si voleu fer-ho més subtil, guardeu-vos el resultat I recomaneu-li que responguin també el test.per totes aquelles persones que ràpidament diran que ho faci la criatura… parlo de criatures petites, dono per fets que a partir de certes edats s’ho han de fer soletes.

