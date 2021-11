Un vi català, el quart millor del món segons un prestigiós rànquing

Quan arriben els llistats dels concursos de vins és que Nadal ja és a prop. La revista nordamericanatreu el seu "", com fa cada any. Molts dels consumidors habituals de vi -no només estatunidencs- es guien per aquesta tria dels millors 100 vins del món, i els vins que hi surten en primeres posicions s'esgoten en poc temps.Entre tota aquesta selecció de vins també hi ha protagonisme per a. Només n'hi ha un, això si, però es trobai es tracta del més ben guardonat de tots els vins de l'Estat que hi surten, que són set en total, aquestinclòs.En la quarta posició trobem elun celler del productor penedesenc. La crítica americana li atorga 95 punts sobre 100 i explica que prové d'una finca de 60 hectàrees de vinya, la majoria de les varietats tradicionals de garnatxa i carinyena, totes cultivades al voltant de la població de Porrera, un dels millors emplaçaments del Priorat.L'enòlegafegeix una mica de Cabernet Sauvignon i Syrah al cupatge, i expliquen que aquest vi també va obtenir 95 punts a l'anyada 2017 i, que en general, el celler ha obtingut puntuacions excepcionals.Defineixen el vi com a ", concentrat, amb notes de, amb matisos minerals expressius que li donen finor. Amb un record final d'herbes de muntanya i espècies". Tot i que moltes botigues en línia el comercialitzen, però el tenen esgotat, podeu trobar-lo en algunes com aquesta a un preu d'aproximat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor