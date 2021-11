Una vuitantena de persones formen l'operatiu de la recerca de la dona perduda a Vallgorguina Foto: Jordi Purtí

Elsdemanen ajuda per trobar una dona desapareguda aquest dijous prop de les 15 hores aperò amb el seu vehicle localitzat a, al. Laté 47 anys, fa aproximadament 1,67 metres d'alçada i és morena amb el cabell gris i llarg.Els familiars de la Sònia van donar l'alerta aquest mateix dijous a la tarda, ja que no havia tornat a casa. Es va rastrejar el seui aquest els va conduir fins a Vallgorguina on es va localitzar el, però no hi van trobar la dona ni dins ni prop del vehicle.Des de llavors, s'ha activat unque fins i tot durant la nit han buscat la dona, prop de la zona boscosa de Can Tonedor i Can Martori, a prop del km 14,5 de la carretera C-61. En la recerca hi participen Mossos d'Esquadra,de la Generalitat,, Vigilants de Vallgorguina i voluntaris deSegons ha manifestat, alcalde de Vallgorguina, a, la intenció és pentinar metre a metre tota la zona. A més, els bombers han incorporat un dron per facilitar la feina. També s'ha treballat amb unamb llums infraroges i gossos. El centre d'operacions del dispositiu és al local, a l'entrada de Vallgorguina.

