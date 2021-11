Com ens afectarà l'Alemanya de Scholz? Els canvis que vindran amb la coalició «semàfor»

Més pressió a Polònia i Hongria...

... Però prudència amb Putin

Endurir el llenguatge amb la Xina

Guanyar la guerra tecnològica

Pedro Sánchez, reforçat ma non troppo

és a punt d'inciciar unaamb la presa de possessió d'un govern de coalició que, per primer cop en setze anys, no estarà presidit per Angela Merkel, sinó pel socialdemòcrata. El partit de la fins ara canceller,, passa a l'oposició. La gran coalició CDU-SPD que fins ara ha regnat a Berlín donarà lloc a l'anomenada: el vermell de l'SPD, el color dels Verds i el groc del liberal FDP.La nova coalició és del tota nivell federal. L'SPD de Scholz serà la força central, amb un canceller bastant més al centre que a l'esquerra -ha estatamb Merkel, amb qui s'entenia bé-, però el partit està a la seva esquerra i en el grup parlamentari al Bundestag hi ha molts quadres provinents dels, les joventuts socialdemòcrates, amb una llarga tradició d'esquerranisme.Però és la coincidència dels liberals dei els Verds d'el que afegirà complexitat al govern, perquè es tracta de forces bastant allunyades. Els Verds ja no són aquell moviment assembleari dels anys vuitanta, molt influït per moviments contraculturals i amb figures de l'esquerra radical, però continuen mostrant un perfil progressista. L'FDP sempre ha estati reticent a tot el que sigui política fiscal. Més conservadors que la CDU en economia, són, això sí, més progresistes en aspectes vinculats als drets i llibertats.El programa acordat suposa un gir a l'esquerra, però sense excessos. Es proclama que elbegui de fonts renovables el 2030 i no el 2050 (victòria dels Verds), s'obre la política migratòria, amb una acceleració delsi més facilitats a la naturlaització dels immigrants.per hora, petjada de l'SPD, que encara té part de la seva base en la massa treballadora. Però això s'ha de fer sense més impostos, una exigència liberal. Fora d'Alemanya, què pot suposar l'Almanya de Scholz?La nova coalició ha refermat el seu compromís. No hi haurà molts canvis, però es notaran els accents. En una carpeta on sí que hi haurà moviments serà en el de les relacions amb els governs autoritaris d'. Scholz serà més exigent en una posició dede la UE per forçar Varsòvia i Budapest a sotmetre's als valors democràtics i de separació de poders de la UE. En això hi haurà poques contradiccions dins de l'executiu.El nou govern alemany serà més retòric en tot el referent als drets humans, però aniran amb prudència. Si seran durs amb Polònia, ho seran menys amb lade, la relació amb el qual és estratègica pels alemanys. De moment, elresta aturat. Tot indica que Baerbock serà la titular d'Exteriors, i els Verds són crítics amb el projecte gasístic que ve de l'Àrtic. Però amb les coses de menjar no s'hi juga i tant SPD com els liberals no estan disposats a posar en perill els subministraments de recursos.Tot i que el document de coalició fa referència a una diplomàcia més crítica amb les violacions delsde la Xina, també aquí la realpolitik acabarà segurament imposant les seves regles. En aquest cas, però, les relacions amb Pequín tenen un gran actor vigilant: els, amb qui els vincles són sensiblement millors que amb Donald Trump, però que competeix durament amb la Xina i pressiona la UE perquè no jugui a terceres vies. Fins ara, les relacions comercials amb els xinesos han estat essencials:va vendre el 40% dels seus cotxes al gegant asiàtic el 2019.El document subscrit pels tres socis de govern incideix en la necessitat d'unai la urgència per Alemanya de poar-se al dia en la transformació digital, entesa també com un element decisiu de l'autonomia estratègica de la UE. El país ocupa l'd'entre els 27 socis de la Unió pel que fa a la mitjana dede la ciutadania i les empreses. Aquesta serà una prioritat de la nova coalició, que també ha parlat de reforçar el vincle entre democràcia i tecnologia, mostrant-se en contra de l'ús de sistemes de(en això, Verds i liberals poden estar d'acord). En el gran debat sobre l'ús de les noves tecnologies, serà interessant el que digui Alemanya.Com era d'esperar, el president espanyol,, va mostrar satisfacció pel triomf de l'SPD des de la mateixa nit electoral del 27 de setembre. Les relacions entre SPD i PSOE han estat històricament bones. Sánchez pot tenir un aliat més explícit en Scholz.ha dit aquests dies que Scholz va ser cabdal perquè Berlín aprovés eleuropeu.Però els canvis de Merkel a Scholz seran suaus -ho escrivia aquests dies- com un transbordament a l'estació central de Berlín. A més, el nou governant actuarà molt més com a canceller alemany que com a líder socialista. I cal tenir present un factor gens menor: el, com a ministre de Finances, serà el liberal Lindner, que té una opinió -diguem-nerespecte dels països del sud de la UE.

