La variant "Òmicron" encén les alarmes i ja és a Europa

Nadal a l'horitzó

L'a Catalunya des de fa setmanes, l'ampliació del -frustrada pels problemes tècnics del Departament de Salut- , els missatges d'alerta que arriben de diversos països europeus i l'aparició d'una nova variant a Sud-Àfrica que preocupa les autoritats sanitàries d'arreu del món . Aquests han estat els ingredients d'una setmana que ha servit per constatar que lano s'ha acabat i que la, si bé durant mesos ha estat controlada gràcies a lamassiva de la població, continua entre nosaltres. Tot plegat amb l'horitzó deli les, dates assenyalades i amb una gran interacció social. La pandèmia treu el cap per sisena vegada.Lesa Catalunya no són bones, tot i que la situació no és la d'onades anteriors. Els contagis pugen des de fa setmanes -1.900 aquest divendres- i els ingressos atambé van a l'alça. Ja hi ha 595 pacients ingressats a planta i els crítics arriben als 131. En les últimes hores han mort set persones. Són dades que s'allunyen d'onades prèvies gràcies a l'efecte de la vacunació. Més de sis milions de persones han rebut la primera dosi i uns 5,2 milions, la segona. Eli els metges insisteixen dia rere dia en laper a tota aquella gent que encara no ho ha fet. La vacuna no impedeix contagiar-se, però sí que redueix significativament les possibilitats de passar lade manera greu i encara més de morir per la Covid. L'ampliació del certificat de vacunació vol, precisament, reduir el creixement de nous contagis. Lesmonitoraran les dades de les properes setmanes per veure com es comporta la pandèmia amb la nova restricció per avaluar si cal adoptar noves mesures. El passaport Covid s'ha d'entendre, també, com a incentiu per a les persones que encara, a dia d'avui, no s'han vacunat. Les dades indiquen que aquesta setmana hi ha hagut un. Aquest mateix divendres hi havia cues de més d'una hora a la Fira de Barcelona, amb moltes persones que volien rebre -ara- la primera punxada. No sabien, probablement, que l'ampliació del passaport Covid ens'ha suspès fins dilluns.Des que el Govern va anunciar la mesura el passat dimarts, més de 700.000 persones s'han fet el passaport Covid, una xifra que ha col·lapsat l'aplicatiu i ha obligat Salut a fer marxa enrere fins dilluns. Continuarà vigent, això sí, per a l'oci nocturn, però no encara per a resta d'espais. "La gent tindrà tot el cap de semana i dilluns per descarregar-se el certificat amb més tranquil·litat", ha dit el conseller de Salut,, en un acte aquest divendres a Vic. A partir de dilluns s'analitzarà de nou la situació i es preveu que a partir de la setmana que ve ja funcioni la web per descarregar-se el document i poder accedir a tots els espais que el requereixen.Al "creixement preocupant" de la pandèmia a Catalunya s'hi ha sumat aquest divendres l'aparició d'una variant nova, detectada a Sud-Àfrica i de nom "", que ha encès les alarmes arreu del món, fins al punt de fer caure les borses i d'obligar laa recomanar restriccions als vols de les regions on s'ha detectat la nova variant. Espanya ja ha cancel·lat tots els vols procedents de, els dos principals territoris d'on prové aquesta nova soca del virus. La "Omicron" presenta diverses mutacions que la podrien fer més transmissible i resistent a les vacunes, i que podria desplaçar la variant actualment dominant, la. Segons els experts, la "`Òmicron" té una combinació de mutacions preocupant que, si esquiven la protecció de les vacunes, posaria en perill la sortida de la pandèmia a escala global quan tot just es comença a veure la llum al final del túnel.En declaracions a Catalunya Ràdio, l'investigadorha explicat que les mutacions de la nova variant afecten la proteïna on es dirigeixen els anticossos. "Si canvia molt, els anticossos no la reconeixeran i si passes això, si la nova variant s'escapés dels anticossos, els vacunats no tindrien la protecció que tenen ara", ha alertat Masip. La nova variant, en tot cas, ja ha arribat a Bèlgica ha notificat aquest divendres un cas de la variant "Òmicron". Es tracta d'una dona que va viatjar ades de Bèlgica. No estava vacunada ni havia passat la malaltia, i presenta una elevada càrrega vírica i no sembla tenir cap vincle amb les regions afectades per la variant nova, segons les informacions publicades fins ara sobre el cas.Les informacions sobre la nova soca són encara incipients, però sí que evidencia què passa quan. Des que van aparèixer les primeres vacunes, l'OMS ha alertat de la necessitat de fer una immunització global. A dia d'avui, els països desenvolupats tenen bona part de la seva població vacunada i ja comencen a administrar terceres dosis. Els països més pobres, pero, encara tenen percentatges baixos d'immunització. Si el virus circula, hi ha risc d'aparició de noves variants que puguin escapar a les vacunes actuals. Les farmacèutiques que han dissenyat vacunes contra la Covid ja investiguen si els seus injectables són vàlides per la nova variant.La sisena onada arriba amb eli lesa l'horitzó. Ara com ara es impossible pronosticar la situació que hi haurà a Catalunya d'aquí unes setmanes ni si la variant "Òmicron" tindrà un impacte significatiu al país. L'any passat, lesvan estar marcades per restriccions i limitacions de reunions en unes dates marcades per una gran interacció social. Tot just aleshores començava la vacunació a les persones grans. Ha passat un any i la situació és radicalment millor, malgrat que les dades tornin a créixer. Les autoritats sanitàries confien que amb el passaport Covid, quan finalment es pugui aplicar, es freni el creixement de contagis i s'evitin noves restriccions. La pandèmia, però, torna a treure el cap. Per sisena vegada.​​

