Felip VI tanca files amb el poder judicial i evita crítiques a la manca de renovació

Lesmes reivindica la figura del rei

Felip torna en una Barcelona sense protestes

Catalunya, destinació principal dels nous jutges

Ni Catalunya, ni cap autocrítica. En un Auditori fortamentha tancat files amb el poder judicial i ha evitat qualsevol crítica a la manca de renovació, malgrat que fa més de tres anys que està caducat davant la falta d'acord entre els principals partits espanyols., una institució "primordial" en l'estat de dret, que ha de permetre que la societat visqui en "pau i concòrdia" gràcies a un "mecanisme independent i neutral per a la resolució de conflictes". Felip VI ha esquivat qualsevol autocrítica per la judicialització de la política o la repressió que pateix l'independentisme per part del poder judicial, desacreditat en diverses ocasions a Europa per la resposta al procés català.Felip VI, ha qualificat la societat espanyola d'"avançada i plenament democràtica" i ha remarcat la importància del poder judicial en una "consolidada democràcia" com és l'espanyola. "El poder judicial forma part nuclear de l'Estat, com a institució en si mateixa i com a poder. La seva missió transcendental en la nostra consolidada democràcia no seria possible sense la contribució individual de les persones que en formeu part", ha dit el rei als nous jutges. Felip ha insistit també en la feina dels jutges per "reforçar la convivència pacífica" ique han de seguir els nous membres de la carrera judicial.En una platea plena de nous jutges que a partir d'avui comencen la carrera judicial, el monarca ha presidit l'entrega de despatxos davant l'atenta mirada del president de la sala segona del Tribunal Suprem,al capdavant. L'acte s'ha fet íntegrament en castellà malgrat celebrar-se a Barcelona. Felip VI ha assegurat que amb la seva tasca, els nous jutges "reforçaran la convivència pacífica" de la societat i ha reivindicat els valors de la independència, i la imparcialitat, que han de guiar els nous membres de la carrera judicial en la tasca d'impartir justícia. "Aquests elements són indispensables per a l'estabilitat social", ha dit el rei.Una intervenció especialment esperada era la de, president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, en funcions des de fa més de tres anys. Lesmes ha reivindicat la legitimitat del Poder Judicial i el paper del rei, que simbolitza "la unitat i permanència" de l'Estat.per la seva "força simbòlica i significat constitucional" i ha volgut donar la benvinguda a Felip VI després que l'any passat no hi pogués assistir per la negativa de la Moncloa. Lesmes ha afirmat que la justícia és una "peça essencial" per garantir la "pau social" i la justícia a la societat. "La vostra presència honora els qui ens dediquem a aquesta tasca", ha dit Lesmes al rei.El president del Poder Judicial ha remarcat la importància dels jutges perquè les persones "puguin conviure en llibertat" i "procurar la pau col·lectiva" i "assegurar la convivència a través de l'aplicació de les lleis".i de la llei" proporcionant respostes adequades i oferint "un marc de certesa i de seguretat jurídica". Lesmes ha agraït als nous jutges el se compromís i ha remarcat "l'especial exigència ètica" que comporta l'exercici d'impartir justícia. Com Felip, Lesmes també ha evitat fer autocrítica i ha esquivat cap referència a la seva renovació, que s'hauria de produir en les pròximes setmanes o mesos si finalment es concreta l'acord entre el PSOE i el PP.Felip VI ha tornat a presidir el lliurament de despatxos judicial després de la polèmica de l'any passat, quan la Moncloa va vetar que el rei d'Espanya viatgés a Barcelona per ser a l'acte., i el govern espanyol va considerar que més valia no encendre els ànims amb una nova visita del monarca. La polèmica va esclatar quan Felip VI va fer saber a Carlos Lesmes la seva voluntat d'assistir al lliurament de despatxos, fent evident la discrepància de la Casa Reial amb la decisió de la Moncloa. Les relacions entre Felip VI i el Poder Judicial amb Pedro Sánchez fa temps que no són les millors. En tot cas, un any després, Felip ha tornat a Barcelona, en un Auditori absolutament blindat per agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana.. Aquest matí, ni l'independentisme més mobilitzat ha convocat mobilitzacions significatives contra la monarquia. A la tarda, Felip VI presidirà un acte a Foment del Treball amb presència del president Pere Aragonès i de l'alcaldessa Ada Colau.Els 188 jutges -134 dones i 54 homes- han rebut els seus despatxos judicials. Catalunya, que aporta onze jutges, és el territori que rebrà més membres de la promoció, amb 73, seguida d'Andalusia (45), les Illes Canàries (15), Galícia (14) i Extremadura (10). El perfil majoritari dels nous jutges és de dones, amb una mitjana d'edat de 28 anys que han trigat uns quatre anys i mig a preparar les oposicions i que no venen de família de juristes. La de jutge és una feina vocacional, segons l'enquesta realitzada als estudiants quan entren a l'Escola Judicial.

