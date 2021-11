Què sabem i què no de la variant Nu de la Covid?

Altres notícies que et poden interessar

i a imposar noves restriccions per intentar aturar l'avenç d'aquesta nova soca. Espanya ja ha cancel·lat tots els vols procedents de Sud-àfrica i Botswana, els dos principals territoris d'on prové aquesta nova variant.La perillositat d'aquesta nova variant del virus és que té una "constel·lació molt inusual" de mutacions que són preocupants perquè podrien ajudar el virus a evadir la resposta immune i fer-lo més transmissible, segons expliquen els científics sud-africans. Les mutacions afecten la proteïna de l'espiga, el component principal de la majoria de les vacunes.Es considera una de les "pitjors" des de l'inici de la pandèmia per les mutacions que presenta a la proteïna de l'espiga, en concret 32. Es tracta de gairebé el doble de mutacions que la variant delta, per exemple. Les altres variants (l'alfa, la beta o la gamma) van tenir una incidència variada a tot el món, provocant diverses onades de la pandèmia.Ara per ara, no. Aquest divendres s'ha notificat el primer cas de la nova variant a Europa a Bèlgica . Una dona sense vacunar s'ha contagiat de la nova soca arran d'un viatge a Egipte, amb escala a Turquia. Es desconeix la simptomatologia que pateix la pacient, com també on es va contagiar de manera concreta.Des de l'OMS, la Unió Europea i les autoritats sanitàries dels principals països europeus es repeteix el mateix missatge: la vacunació. La principal incidència en els nous casos de les últimes setmanes són les persones que encara no han rebut una dosi de la vacuna. Europa recomana la tercera dosi de la vacuna a totes les persones adultes. Per contra, la majoria de països, inclòs Espanya, pateix índexs molt baixos de la dosi de reforç.​​

