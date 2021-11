La vacuna per a nens menors de 5 anys, en fase de proves

La vacuna per a nens menors de 5 anys està en fase de prova, encara sense resultats concloents. Així ho ha explicat el pediatra i investigador Quique Bassat a RAC1. "No hi ha encara resultats", avançava en una entrevista a Rac1 . "I per això aquesta franja no està inclosa en l'autorització de l'EMA". La informació arriba la mateixa setmana en què s'ha aprovat la vacunació per aBassat demana urgència per a poder vacunar els més petits i així garantir una major protecció per a les families i els entorns escolars. El pedriatra al·lega que s'estan detectant brots a les escoles i en el grup d'edat de 40 a 49 anys que podria coincidir amb les famílies."Vacunar els infants és part de l'estratègia per frenar aquesta onada, igual que es va fer amb els adolescents en la cinquena", ha assegurat. L'investigador creu que la immunització de les criatures no és incompatible amb l'administració de les terceres dosis a majors de 60 anys que ja està en marxa des de les últimes setmanes."Quan comencin a arribar dosis de la vacuna infantil a Europa, soc partidari d'administrar-les quan abans millor", afirma. Cal recordar que la formulació del vaccí en menors de 12 anys és diferent ja que té una tercera part del principi actiu que tenen les vacunes per a persones adultes.Així mateix, l'epidemiòleg assegura que els fàrmacs són segurs i que els efectes secundaris són lleus, com en els adults, tot i que els infants "els perceben encara menys". Pel que fa als efectes secundaris greus, explica que són "extraordinàriament infreqüents".

