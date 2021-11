El ple de Barcelona dona llum verda al pla urbanístic per acollir el CaixaResearch Institute

El ple dehaprovisionalment aquest divendres la(MPGM) que preveu la implantació als peus de Collserola del, un nou centre de recerca que la Fundació "la Caixa" vol impulsar els pròxims quatre anys.El pla urbanístic deriva deanunciat entrei lael juliol passat i implica per part del consistoriun àmbit de 53.000 m2 deque inclou part dels sòls de l'antiga seu social de treballadors de "la Caixa", part dels sòls de l'entorn del torrent del Frare Blanc i sòls qualificats de zona verda i de titularitat municipals ubicats en el front de la ronda de Dalt.L'aprovació de la modificació ha rebut elde tots els grups municipals, que han destacat la. Ara, el següent pas és que s'aprovi definitivament en el marc de la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona.L'aprovació d'aquesta modificació urbanística permetrà la redacció del projecte per a la construcció d'unde màxim tres plantes d'alçada i d'uns 12.000 m2 que acolliranCaixaResearch Institute estarà ubicat en un edifici de nova construcció situat al carrer de Teodor Roviralta, terreny on anteriorment hi havia l'Associació d'Empleats de "la Caixa". Per la sevael conjunt formarà, als peus de Collserola, unque unirà rinternacional amb més de 300

